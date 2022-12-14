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Şişli Belediyesi'nin çatı katından düşen stajyer hayatını kaybetti 

İstanbul'da feci bir olay meydana geldi. Şişli Belediyesi'nde meydana gelen olayda, binanın çatı katından düşen stajyer hayatını kaybetti 

Giriş: 14.12.2022 - 14:50 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Staj yaptığı belediyenin çatı katından düştü!
DHA

İstanbul'da feci bir ölüm meydana geldi. Olayda Şişli Belediyesi'nin çatı katından düşen stajyer hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay, Şişli Belediyesi´nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyede stajyer olarak çalışan Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Emine Sağlam, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5. kattaki çatıdan zemine düştü.

Gelen gürültüyle olay yerine koşan görevliler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi Emine Sağlam´ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı´nın incelemelerinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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