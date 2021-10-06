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Haberler Dünyadan Stacey Solomon doğum videosunu paylaştı: Dördüncü kez anne oldu - Magazin haberleri

Stacey Solomon doğum videosunu paylaştı

İngiliz şarkıcı Stacey Solomon, 32. yaş gününde dördüncü kez anne oldu. Beklenenden daha erken bir sürede kızını evinde dünyaya getiren Solomon, doğum videosunu da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

06.10.2021 - 16:03 | Güncelleme: ABONE OL
Stacey Solomon doğum videosunu paylaştı: Dördüncü kez anne oldu - Magazin haberleri
Ünlü şarkıcı doğum anını paylaştı
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HABERTURK.COM

Ünlü sunucu Joe Swash (39) ile mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı Stacey Solomon (32), 32. yaş gününde dördüncü bebeğini dünyaya getirdi. Üç erkek çocuğu bulunan Solomon'un bir kızı oldu.

Beklenenden daha erken bir sürede dünyaya gelen bebeğini evinde doğum yapan İngiliz şarkıcı, o anlarda çekilen fotoğrafları ve videoyu Instagram'dan yayınladı.

KARDEŞİ DE YANINDAYDI

Doğum esnasında Stacey Solomon'un yanında nişanlısı Joe Swash ve kız kardeşi Gemma da hazır bulundu.

"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"

Şarkıcılığın yanı sıra görev aldığı 'The Loose Woman' adlı televizyon programıyla da tanınan Solomon, bebeğini kendi doğum günü de olan 4 Ekim'de dünyaya getirdiğini açıkladı. Ünlü yıldız, paylaşımında, "Hayatımda arzu edebileceğim en güzel doğum günü hediyesini aldım." ifadelerini kullandı.

"BİR AN HASTANEDE KALMADIĞIMA PİŞMAN OLDUM"

Paylaşımında kızının bir an önce dünyaya gelmeye ve kendileriyle tanışmaya karar verdiğini anlatan Stacey Solomon, ebelerle, rahatlaması ve daha konforlu bir şekilde nefes almasını sağlayan ekipmanla birlikte hemen evine gittiklerini belirtti. O sabah uyandığında hastaneye gitme ihtiyacı hissettiğini anlatan Solomon, sonra her şeyin yolunda olduğunu öğrendiklerinde bu karardan vazgeçtiğini ifade etti. İngiliz şarkıcı, ayrıca kendisini doğum sancısı çekerken gösteren videolardan birinde hastanede kalıp epidural anestezi almadığı için bir süre pişman olduğunu da sözlerine ekledi.

Stacey Solomon'un yayınladığı videolarda çektiği doğum sancısına rağmen yine de gülümsemeyi ihmal etmediği de görüldü.

"HARİKA DOKUZ AY İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Kızının da kendisiyle aynı doğum gününü paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden ünlü isim, gönderisinde "O burada... Annesinin doğum gününde doğdu. Bizim küçük kızımız... Doğum günün kutlu olsun benim sevgili kızım. Seni, tahmin edebileceğinden çok daha fazla seviyoruz. Erkek kardeşlerin, baban ve ben sana çok aşığız. Harika dokuz ay için teşekkürler. Hayatımızın geri kalanında seninle birlikte olmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ÜÇ OĞLU VAR

Stacey Solomon ile Joe Swash'ın Rex adında bir tane oğulları bulunuyor. Swash'ın Emma Sophocleous ile eski ilişkisinden 14 yaşında Harry adında bir oğlu var. Solomon ise eski ilişkilerinden Zach ve Leighton adında iki çocuğu daha bulunuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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