13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Medipol Başakşehir, sahasında Danimarka ekibi Kopenhag'ı Edin Visca'nın 88. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Kopenhag Teknik Direktörü Staale Solbakken mücadelenin ardından açıklamalar yaparken bu karşılaşmanın oynanmaması gerektiğini dile getirdi.
Maçı değerlendiren Solbakken "Ortada bir maçtı. Bizden daha iyi olduklarını söyleyebilirim. Penaltı konusunda bilmiyorum tekrar görmem lazım. Bizden daha iyi olduklarını ve hak ettiklerini söyleyebilirim" dedi.
Turun ikinci maçıyla ilgili de konuşan Solbakken, "Rövanşa dair bir şey söylemek istemiyorum. Koronavirüs olayından dolayı bu maçın oynanmaması gerekiyordu. Futbol dışında önemli şeyler var. UEFA'nın daha fazla sorumluluk alması lazımdı" ifadelerini kullandı.
"MAÇA ÇIKMAMAYI DÜŞÜNDÜK"
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Solbakken, dünyadaki koronavirüs salgını nedeniyle maçla ilgili konuşmanın çok anlamlı olmadığını söyledi.
"Maç hakkında çok fazla bir şey söylemeyeceğim." diyen Norveçli teknik adam, şöyle konuştu:
"Futbolcuların aileleri var, çocukları, anne ve babaları var. Onlarla gün boyu konuştular, iletişim halinde oldular. Aynı zamanda Danimarka'nın tamamen kapandığını duyduk. Bunu da öğrendik. Aynı zamanda nisan sonuna kadar burada maçların seyircisiz oynanacağını duyduk. Bu aslında her şeyi anlatan bir durum. Bu maçın oynanmaması gerekiyordu. Haftaya maç oynanıp oynanmayacağını bilmiyoruz ama UEFA'nın bir sorumluluk alması gerek. Bu maçın oynanmaması gerekirdi."
Solbakken, Danimarkalı bir basın mensubunun, "Maça çıkmama düşünceniz olduğunu öğrendik. Bu kararı uygulamaya ne kadar yakındınız?" sorusunu ise "Çok düşündük. Ama bir turnuvanın parçasıyız. Danimarka'daki yetkililer ve UEFA'dakilerle konuştuk. Önemli bir turnuva, böyle bir şey yaparsak yaptırımları, cezaları olduğunu biliyorduk. İstişare ettik ve sahaya çıkma yönünde karar verdik." şeklinde yanıtladı.
Kopenhag Kulübü, erteleme olmaması durumunda 19 Mart'ta oynanacak maçın iptali için UEFA'ya başvuru yaptıklarını duyurmuştu.
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