St. Petersburg Başkonsolosu Yorulmaz hayatını kaybetti

Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yorulmaz'ın vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu. Bakan Çavuşoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Değerli mesai arkadaşımız St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz’ı bugün maalesef kaybettik. Merhum Başkonsolosumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."