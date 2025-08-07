St Patrick's - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında St. Patrick's ile karşı karşıya geliyor. Taraftarına Shakhtar Donetsk mağlubiyetini unutturmak isteyen siyah-beyazlılarda hedef, St. Patrick's saf dışı bırakıp adını bir üst tura yazdırmak. Beşiktaş, Avrupa kupalarında oynadığı 254 karşılaşmada 95 galibiyet, 49 beraberlik, 110 yenilgi yaşadı. Peki, "St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte St Patrick's - Beşiktaş maçı tarihi ve saati...
- 1
St Patrick's - Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Zorlu mücadele için bekleyiş sürerken, St Patrick's - Beşiktaş maçının yayınlanacağı kanal gündemi meşgul etmeye başladı. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı 254 karşılaşmada 95 galibiyet, 49 beraberlik, 110 mağlubiyet yaşadı. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem David Smajc yönetecek. Peki, "St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte St Patrick's - Beşiktaş maçı tarihi ve saati...
- 2
ST PATRİCK'S BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
St Patrick's Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı 7 Ağustos Perşembe bugün saat 21.45'te oynanacak.
- 3
ST PATRİCK'S BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Tallaght Stadı'nda oynanacak müsabaka S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
-
- 4
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Konferans Ligi 3. ön eleme turu Beşiktaş - St Patrick's rövanş maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Dolmabahçe'de oynanacak.
- 5
TURU GEÇEN PLAY-OFF'A YÜKSELECEK!
Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında turu geçen takım adını play-off turuna yazdıracak. Temsilcimiz Beşiktaş, St. Patrick's'i elemesi halinde UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne-Astana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
- 6
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Muçi, Mario, Rafa Silva, Abraham
-
- 7
ST. PATRICK'S İKİ RAKİBİNİ SAF DIŞI BIRAKTI
İrlanda ekibi St. Patrick's, UEFA Konferans Ligi'ne ilk turdan itibaren başladı.
Birinci turda Litvanya ekibi Hegelmann'ı 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla eleyen St. Patrick's, ikinci turda Estonya takımı Kalju ile eşleşti.
Rakibini sahasındaki ilk maçta 1-0 yenen İrlanda temsilcisi, rövanşta normal süresini 2-1 geride tamamladığı karşılaşmanın uzatma devresinde 1 gol daha bularak avantajı eline aldı. St. Patrick's, deplasmanda 2-2 berabere biten mücadelenin ardından adını 3. eleme turuna yazdırdı.