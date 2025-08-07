St Patrick's - Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Zorlu mücadele için bekleyiş sürerken, St Patrick's - Beşiktaş maçının yayınlanacağı kanal gündemi meşgul etmeye başladı. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı 254 karşılaşmada 95 galibiyet, 49 beraberlik, 110 mağlubiyet yaşadı. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem David Smajc yönetecek. Peki, "St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte St Patrick's - Beşiktaş maçı tarihi ve saati...