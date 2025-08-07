Habertürk
        Haberler Bilgi Spor St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında St. Patrick's ile karşı karşıya geliyor. Taraftarına Shakhtar Donetsk mağlubiyetini unutturmak isteyen siyah-beyazlılarda hedef, St. Patrick's saf dışı bırakıp adını bir üst tura yazdırmak. Beşiktaş, Avrupa kupalarında oynadığı 254 karşılaşmada 95 galibiyet, 49 beraberlik, 110 yenilgi yaşadı. Peki, "St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte St Patrick's - Beşiktaş maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 00:34 Güncelleme: 07.08.2025 - 00:34
        • 1

          St Patrick's - Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Shakhtar Donetsk'e her iki maçta da mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden siyah-beyazlılar, Konferans Ligi'nde St. Patrick's'in rakibi oldu. İki takım arasında oynanacak zorlu müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem David Smajc yönetecek. Kritik maç için bekleyiş sürerken futbolseverler, "St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

        • 2

          ST PATRİCK'S BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          St Patrick's Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak.

          İrlanda'ad oynanacak ilk maçta Sloven hakem David Smajc düdük çalacak. Smajc'ın yardımcılıklarını Slovenya'dan David Gabrovec ve Tomaz Cerne yapacak.

        • 3

          ST PATRİCK'S BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Tallaght Stadı'nda oynanacak müsabakanın yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.

          Bilindiği gibi Beşiktaş'ın hazırlık ve Avrupa maçları HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanmıştı.

        • 4

          RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Konferans Ligi 3. ön eleme turu Beşiktaş - St Patrick's rövanş maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Dolmabahçe'de oynanacak.

        • 5

          TURU GEÇEN PLAY-OFF'A YÜKSELECEK!

          Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında turu geçen takım adını play-off turuna yazdıracak. Temsilcimiz Beşiktaş, St. Patrick's'i elemesi halinde UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne-Astana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

