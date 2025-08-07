St Patrick's - Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Shakhtar Donetsk'e her iki maçta da mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden siyah-beyazlılar, Konferans Ligi'nde St. Patrick's'in rakibi oldu. İki takım arasında oynanacak zorlu müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem David Smajc yönetecek. Kritik maç için bekleyiş sürerken futbolseverler, "St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...