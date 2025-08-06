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        Haberler Bilgi Spor St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında St. Patrick's'in konuğu oluyor. Tallaght Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, St Patrick's - Beşiktaş karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Arda Turan yönetimindeki Shakthar Donetsk'e elenen siyah-beyazlılar, St. Patrick's'i elemesi durumunda, yoluna play-off turundan devam edecek. Peki, "St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte St Patrick's - Beşiktaş maçı yayıncı kuruluşu...

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        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 00:13 Güncelleme: 06.08.2025 - 00:13
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        • 1

          St Patrick's - Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Karşılaşma için geri sayım sürerken, St Patrick's - Beşiktaş maçının oynanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Siyah-beyazlılar, St. Patrick's engelini geçmesi durumunda Astana - Lausanne-Sport eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, "St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte detaylar...

        • 2

          ST PATRİCK'S BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          St Patrick's Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak.

          İrlanda'ad oynanacak ilk maçta Sloven hakem David Smajc düdük çalacak. Smajc'ın yardımcılıklarını Slovenya'dan David Gabrovec ve Tomaz Cerne yapacak.

        • 3

          ST PATRİCK'S BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Tallaght Stadı'nda oynanacak müsabakanın yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.

          Bilindiği gibi Beşiktaş'ın hazırlık ve Avrupa maçları HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanmıştı.

        • 4

          RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Konferans Ligi 3. ön eleme turu Beşiktaş - St Patrick's rövanş maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Dolmabahçe'de oynanacak.

        • 5

          TURU GEÇEN PLAY-OFF'A YÜKSELECEK!

          Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında turu geçen takım adını play-off turuna yazdıracak. Temsilcimiz Beşiktaş, St. Patrick's'i elemesi halinde UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne-Astana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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