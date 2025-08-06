St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında St. Patrick's'in konuğu oluyor. Tallaght Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, St Patrick's - Beşiktaş karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Arda Turan yönetimindeki Shakthar Donetsk'e elenen siyah-beyazlılar, St. Patrick's'i elemesi durumunda, yoluna play-off turundan devam edecek. Peki, "St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte St Patrick's - Beşiktaş maçı yayıncı kuruluşu...
- 1
St Patrick's - Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Karşılaşma için geri sayım sürerken, St Patrick's - Beşiktaş maçının oynanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Siyah-beyazlılar, St. Patrick's engelini geçmesi durumunda Astana - Lausanne-Sport eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, "St Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte detaylar...
- 2
ST PATRİCK'S BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
St Patrick's Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak.
İrlanda'ad oynanacak ilk maçta Sloven hakem David Smajc düdük çalacak. Smajc'ın yardımcılıklarını Slovenya'dan David Gabrovec ve Tomaz Cerne yapacak.
- 3
ST PATRİCK'S BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Tallaght Stadı'nda oynanacak müsabakanın yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.
Bilindiği gibi Beşiktaş'ın hazırlık ve Avrupa maçları HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanmıştı.
-
- 4
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Konferans Ligi 3. ön eleme turu Beşiktaş - St Patrick's rövanş maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Dolmabahçe'de oynanacak.
- 5
TURU GEÇEN PLAY-OFF'A YÜKSELECEK!
Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında turu geçen takım adını play-off turuna yazdıracak. Temsilcimiz Beşiktaş, St. Patrick's'i elemesi halinde UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne-Astana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.