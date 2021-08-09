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Haberler Futbol Avrupa Ligi St. Johnstone - GS maçı ne zaman, saat kaçta? St. Johnstone - Galatasaray rövanş maçı hangi gün, hangi kanalda

St. Johnstone - GS maçı ne zaman, saat kaçta? St. Johnstone - Galatasaray rövanş maçı hangi gün, hangi kanalda?

Galatasaray'ın UEFA için çıktığı yolda 5 Ağustos'ta karşı karşıya geldiği St. Johnstone takımı ile yapacağı rövanş maçı araştırılıyor. Filenin bekçisi Muslera'nın kırmızı kart gördüğü GS - St. Johnstone maçının ardından St. Johnstone - GS maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu gündeme geldi. St. Johnstone - Galatasaray rövanş maçı hangi gün, hangi kanalda?

09.08.2021 - 14:04 | Güncelleme: ABONE OL
St. Johnstone - GS maçı ne zaman, saat kaçta? St. Johnstone - Galatasaray rövanş maçı hangi gün, hangi kanalda

Sarı-Kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının saati ve tarihi araştırılıyor. İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak olan Galatasaray'uın muhtemel 11'inin nasıl olacağı da merak edilen konulardan bir diğeri. İşte merakla beklenen St. Jhonstone - Galatasaray maçına ilişkin bilgiler..

ST. JOHSNTONE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi eleme turu St. Johnstone Galatasaray maçında ilk düdük 12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 21:00'de çalacak. Karşılaşma Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.

St. Johnstone - Galatasaray karşılaşması McDiarmid Park’ta gerçekleşecek.

ST. JOHSNTONE - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Fatih Öztürk, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Diagne, Mostafa.

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