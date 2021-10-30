Ligue 1'de Metz ile St. Etienne karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi. Karşılaşmada St. Etienne'in harika golü, haftaya damga vurdu.

Metz, 9. dakikada Farid Boulaya ile 1-0 öne geçti. 16. dakikada St. Etienne'in cevabı Wahbi Khazri ile geldi. Tunuslu oyuncu, kendi ceza alanında topu kontrol ettikten sonra tam 68 metreden rakip kaleciyi avlamayı başardı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.