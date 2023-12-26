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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler SSK EMEKLİ ZAMMI | En düşük SSK emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL? Ocak 2024 SSK emekli maaş zammı - Merak Edilenler Haberleri

        SSK emekli maaş zammında son tahminler belli oldu!

        SSK emekli maaş zammı öncesi geri sayım sürüyor. Ocak ayı başında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon artış oranı doğrultusunda SSK emekli maaş zammı netleşecek. Peki, en düşük SSK emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen detaylar...

        mhancer@haberturk.com
        Giriş: 26.12.2023 - 15:28 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:28
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        • 1

          En düşük SSK emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2024 yılbaşı için geri sayım sürerken milyonlarca SSK emeklisi bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki, SSK emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar...

        • 2

          2024 SSK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakan Vedat Işıkhan, "SSK, Bağ-Kur yüzde 38'e yakın, kamu görevlileri ve emeklilerimiz yüzde 50’ye yakın bir artış olacağını öngörebiliyoruz" dedi.

          Hali hazırda en düşük emekli kök maaşı Ağustos ayında açıklanan 6 aylık enflasyon artış oranı doğrultusunda 4 bin 324 lira oldu.

          Kök maaşa yüzde 38 oranında zam yapılması halinde SSK emekli kök maaşı en düşük 5 bin 967 lira olacak.

        • 3

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

          En düşük emekli maaşını 7 bin 500 lirada sınırlayan yasal düzelme gereği, SSK emekli maaşları Ocak ayında 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından en düşük 7 bin 500 lirada sınırlı kalmış olacak.

        • 4

          Ancak yeni bir yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşının yükseltilmesiyle enflasyon oranından bağımsız olarak en düşük emekli maaşı artmış olacak.

        • 5

          Hali hazırda emekli kök maaşı 6 bin 600'ün üzerinde olanlar ise en az yüzde 38 enflasyon artış oranı tahminin gerçekleşmesi halinde yasal düzenleme olmasada maaşları enflasyon oranına göre 7 bin 500 lirayı aştığı için en düşük emekli maaşının üzerinde maaş almış olacaklar.

        • 6

          Tahmini en düşük SSKemekli aylıkları ne olacak?

          (TL) 2023 Temmuz kök maaşı 2023 Temmuz maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayında ödenecek maaş
          SSK (2008 Öncesi) 7.616 7.616 10.301 10.301
          SSK (2008 Sonrası) 2.749 7.500 3.718 7.500
          SSK Tarım (2008 Sonrası) 2.063 7.500 2.790 7.500
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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