2024 SSK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakan Vedat Işıkhan, "SSK, Bağ-Kur yüzde 38'e yakın, kamu görevlileri ve emeklilerimiz yüzde 50’ye yakın bir artış olacağını öngörebiliyoruz" dedi.

Hali hazırda en düşük emekli kök maaşı Ağustos ayında açıklanan 6 aylık enflasyon artış oranı doğrultusunda 4 bin 324 lira oldu.

Kök maaşa yüzde 38 oranında zam yapılması halinde SSK emekli kök maaşı en düşük 5 bin 967 lira olacak.