Emekli maaşı ödeme tarihleri SSK ve Bağ-Kur'lular tarafından araştırılmaya başlandı. Tahsis numarasının son hanesine göre yatırılan emekli maaşlarının ödeme tarihlerinin değiştiğine yönelik bir iddia ortaya atıldı. Bu bağlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan emekli maaşlarının yatacağı tarihe ilişkin kritik bir açıklama geldi. Peki, "Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, emekli maaşları ne zaman yatacak?" İşte emekli maaşı ödeme tarihleri...