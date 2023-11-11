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        Haberler Gündem EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023 | SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, emekli maaşları ne zaman yatacak?

        Bakanlıktan kritik açıklama! Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi?

        Kasım ayının gelişiyle birlikte emekli maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, bilindiği üzere tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Cumhuriyet Bayramı 100. yılına özel 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemeleri 11 Kasım itibarıyla başladı. Yaşanan bu gelişme, "Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte 2023 Kasım ayı tahsis numarasına göre emekli maaşlarının hesaba yatacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 21:34 Güncelleme: 11.11.2023 - 21:34
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        • 1

          Emekli maaşı ödeme tarihleri SSK ve Bağ-Kur'lular tarafından araştırılmaya başlandı. Tahsis numarasının son hanesine göre yatırılan emekli maaşlarının ödeme tarihlerinin değiştiğine yönelik bir iddia ortaya atıldı. Bu bağlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan emekli maaşlarının yatacağı tarihe ilişkin kritik bir açıklama geldi. Peki, "Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, emekli maaşları ne zaman yatacak?" İşte emekli maaşı ödeme tarihleri...

        • 2

          EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinin değişmediğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "emeklilerin maaş tarihlerinin değiştiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

        • 3

          Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

          "Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecektir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."

        • 4

          SSK, BAĞ-KUR EKİM 2O23 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

          Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

        • 5

          4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

          Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        • 6

          Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        • 7

          4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

          Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        • 8

          Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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