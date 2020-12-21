Sri Lanka'nın eski Cumhurbaşkanı Chandrika, Kovid-19'dan ölenlerin cesetlerinin yakılmasını kınadı:

Konuya ilişkin görüntülü açıklama yapan eski Cumhurbaşkanı Chandrika, Kovid-19'un topraktan bulaştığı gerekçesiyle böyle bir uygulamaya gidilmesinin mantıksız olduğunu belirterek, "Mutlak gerçek bu yöndedir. Ben bu sözleri batıl inançlara değil, sağlık uzmanlarının fikirlerine dayanarak söylüyorum." dedi.
Chandrika, herkesin dini inancını özgürce yaşama hakkı olduğuna inandığını vurguladı ve "Kovid-19'dan ölen Müslümanların cesetlerinin ailelerinin rızası olmaksızın dini inançları çiğnenerek zorla krematoryumda yakılması ciddi bir insan hakları ihlalidir." şeklinde konuştu.
Eski Sri Lanka Cumhurbaşkanı, "Hükümeti, bu konuda karar alırken seçkin doktorlar ve uzmanların fikrini dinlemeye davet ediyorum. Aksi halde hükümetin bu kararı, ülkedeki aşırı Budist grupların Müslümanlara yönelik siyasi nefretinden ötürü aldığı düşünülecektir." ifadelerini kullandı.
Sri Lankalı Müslümanlar, 9 Aralık'ta, Kovid-19'dan vefat eden 20 günlük bebeğin cesedinin yakılması üzerine ülke genelinde zorunlu krematoryum uygulamasına karşı protesto başlatmıştı.
Sosyal medya üzerinden organize olan çok sayıda Müslüman, ülke genelinde cesetlerin yakıldığı krematoryumların kapılarına ve çit örgülerine beyaz kurdele bağlayarak uygulamaya karşı çıkmıştı.
Geçen hafta da bir grup Hristiyan din adamı, Başkent Kolombo'da Kovid-19 yüzünden ölen çoğu kişinin cesetlerinin yakıldığı Borella Krematoryumu'nun önünde toplanarak, zorunlu krematoryum uygulamasına tepki göstermek için binanın çitlerine beyaz kurdele bağlamıştı.
- Zorunlu krematoryum uygulaması
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, ülkede salgının yayılmaya başladığı mart ayında Kovid-19'dan ölenlerin gömülmesinin virüsü çevreye yayabileceğini öne sürerek, cesetlerin din ayrımı gözetmeden krematoryumlarda yakılacağını açıklamıştı.
Ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve azınlıklar, Müslümanların cenazelerinin yakılmaması için Yüksek Mahkemeye itirazlarını iletmiş fakat Yüksek Mahkeme herhangi bir gerekçe göstermeden itirazları reddetmişti.
Birleşmiş Milletler'in Kolombo'daki Koordinatörü Hanaa Singer, Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'ya gönderdiği mektupta, Kovid-19 salgınıyla ilgili bu tür kararları gözden geçirmeye çağırmıştı.
Şimdiye kadar Kovid-19'dan 160 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüsten ölenlerin büyük bir kısmını Müslümanlar oluşturuyor.
- Güney Afrika ve Malezya tepki göstermişti
Müslüman ülkelerden de Sri Lanka hükümetinin zorunlu krematoryum uygulamasına tepkiler gelmişti.
Güney Afrika Birleşmiş Ulema Konseyi Temsilciliği (UUCSA),Güney Afrika Dışişleri Bakanlığına gönderdiği mektupta, Sri Lanka'da Müslümanların cenazelerinin yakılmasının durdurulması için bu ülkeye baskı uygulanmasını talep etmişti.
Malezya İslam Teşekkülü Dayanışma Grubu (MAPIM) da Sri Lanka'nın söz konusu uygulamayla ülkedeki Müslümanları dışladığını belirterek, İslam İşbirliği Teşkilatını Sri Lanka hükümetine baskı yapmaya çağırmıştı.
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