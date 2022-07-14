Sri Lanka Meclis Başkanı: Cumhurbaşkanı Rajapaksa bana istifa mektubu göndermedi
Sri Lanka Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın henüz kendisine bir istifa mektubu göndermediğini söyledi. Gotabaya Rajapaksa daha önce 13 Temmuz'da istifa edeceğini açıklamıştı. Hükümet karşıtı protestolar sonrası dün ülkeden kaçan Rajapaksa'nın Maldivler'de olduğu sanılıyor. Protestocular işgal ettikleri devlet dairelerinden çekilmeyi kabul etti.
Sri Lanka Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın henüz kendisine bir istifa mektubu göndermediğini söyledi.
Gotabaya Rajapaksa daha önce 13 Temmuz'da istifa edeceğini açıklamıştı.
Hükümet karşıtı protestolar sonrası dün ülkeden kaçan Rajapaksa'nın Maldivler'de olduğu sanılıyor.
Rajapaksa'yı Singapur'a götürecek yolcu uçağının seferinin gece yarısı güvenlik gerekçesiyle ertelendiği bildirildi.
Sri Lanka'da Başbakan Ranil Wickremesinghe dün Geçici Cumhurbaşkanı olarak atanmış, bu karara tepki gösteren protestocular olağanüstü hal ilanına karşın Başbakanlık Ofisi'ni basmış ve bazı devlet dairelerini işgal etmişti.
Protestocular işgal ettikleri devlet dairelerinden çekilmeyi kabul etti.
Hastane yetkilileri, dünkü protestolarda bir kişinin öldüğünü, en az 80 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Göstericiler, Mayıs ayında başbakanlık görevine getirilen Wickremesinghe'nin de ekonomik krizde payı olduğunu söylüyor.
Sri Lanka'da orduya talimat: Düzenin tesisi için gereken her şey yapılsın
Wickremesinghe dün orduya, "kamu düzeninin tesisi için gereken her şeyi yapma" talimatı vermişti.
Televizyondan halka seslenen Wickremesinghe protestoculardan, derhal ofisinden ve işgal ettikleri devlet dairelerinden ayrılmalarını, yetkililerle işbirliği yapmalarını istemişti.
Wickremesinghe, "Anayasamızı yırtıp atamayız. Faşistlerin iktidara gelmesine izin veremeyiz. Demokrasimize yönelik faşizm tehdidine son vermeliyiz" demişti.
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Sri Lanka Meclis Başkanı: Cumhurbaşkanı Rajapaksa bana istifa mektubu göndermedi/sri-lanka-meclis-baskani-cumhurbaskani-rajapaksa-bana-istifa-mektubu-gondermedi-3477429
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