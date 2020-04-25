Sri Lanka, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağını uzattı, Hindistan yasakları gevşetti

25 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sri Lanka Hükümeti Enformasyon Departmanı’ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Colombo, Gampaha ve Kalutara kentleri ile Puttulam bölgesinde halihazırda uygulanan sokağa çıkma yasağı pazartesi günü yerel saatle 05.00’e kadar uzatıldı.
Yasağın, ülkede son günlerde yeni tip koronavirüs vakasında hızlı artış sonrası gelmesi dikkati çekti. Sri Lanka’da dün 48 yeni Kovid-19 vakası tespit edilmişti.
Bu vakalardan 30'u ülkedeki Welisara Donanma Kampı’ndaki askerlerden oluşurken kampta donanma personeli ve ailelerinden oluşan yaklaşık 4 bin kişi karantina alınmıştı.
Sri Lanka’da bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 420’e çıktı.
- Hindistan Kovid-19 önlemlerini gevşetiyor
Hindistan İçişleri Bakanlığı ise mahallelerde ve bazı şartlarla müstakil şekilde faaliyet gösteren işletmelerin yeniden açılacağını bildirdi.
Söz konusu işletmeler, çalışan sayısını yarıya düşürmek, sosyal mesafeyi korumak ve maske giymek şartıyla faaliyet gösterecek.
Bununla birlikte Kovid-19 vakalarının yoğun olduğu bölgelerdeki işletmeler kapalı kalacak.
Hindistan’da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 83 arttı, toplam vaka sayısı 24 bin 530’a yükseldi. Ülkede bugüne kadar can kaybı 780 oldu.
Yaklaşık 1,3 milyar nüfuslu ülke Hindistan, 23 Mart’ta aldığı bir kararla ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etmiş ve yasağı 14 Nisan’da iki hafta daha uzatma kararı almıştı.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 831 bin 915’e ulaştı. Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 197 bin 318 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 807 bin 37 kişi ise iyileşti.
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