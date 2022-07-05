Sri Lanka Enerji Bakanı: Ülkede yakıt bitmek üzere

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Sri Lanka Enerji Bakanı, son 70 yılın en kötü ekonomik krizini yaşayan ülkedeki yakıt stoklarının bitmek üzere olduğunu söyledi.
Kanchana Wijesekera, normal talep olursa, ülkedeki yakıtın bir günden az sürede biteceği uyarısında bulundu.
Bakan ayrıca, ülkeye bir sonraki petrol teslimatının iki haftadan uzun süre sonra yapılacağını duyurdu.
Yakıt, gıda ve ilaç gibi ithal malların parasını ödemekte zorlanan Sri Lanka geçen hafta, özel araçlara benzin ve mazot satışını yasaklamıştı.
Wijesekera ülkede 12.774 ton dizel yakıt ve 4.061 ton benzin kaldığını söyledi ve "Bir sonraki petrol teslimatının 22 ve 23 Temmuz'da olması bekleniyor" diye de ekledi.
Haftasonu bir dizel yakıt teslimatı daha yapılması bekleniyor, ancak Wijesekara ülkenin planlanan yakıt ve ham petrol alımlarını yapmaya yetecek parası olmadığı uyarısında da bulundu.
Sri Lanka Merkez Bankası'nın yakıt alımı için sadece 125 milyon dolar verebildiğini belirten bakan, planlı alımlar için 587 milyon dolar gerektiğini vurguladı.
Wijesekera ülkenin bu yıl içinde yaptığ alımlardan yedi tedarikçiye 800 milyon dolar da borcu olduğunu aktardı.
Sri Lanka'da geçen hafta, özel araçlara yakıt satışı iki hafta boyunca yasaklanmıştı.
Uzmanlar, Sri Lanka'nın 1970'lerdeki petrol krizinden bu yana halka yakıt satışını yasaklayan ilk ülke olduğuna inanıyor.
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22 milyon nüfuslu ada ülkesi, 1948'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasından bu yanaki en kötü ekonmik krizini yaşıyor ve ülke gerekli ürünlerin ithalati için gereken dövizi bulmakta zorlanıyor.
Yakıt, gıda ve ilaç sıkıntısı ülkedeki geçim maliyetini yükseltirken, sokaklarda da protesto eylemleri yapıldı.
Hükümet, durumdan ülkenin en büyük döviz kaynağı olan turizmi olumsuz etkileyen Covid salgınını sorumlu tutuyor. Ancak birçok kişi sorunun ekonominin kötü yönetilmesi olduğunu söylüyor.
Ülke Mayıs ayında tarihinde ilk kez dış borcunu ödeyememiş ve temerrüde düşmüştü.
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