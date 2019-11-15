Sri Lanka'dan Türk turistlere çağrı

15 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hassen, yaptığı açıklamada, iki ülkenin turizm açısından çok önemli varlıklara sahip olduğunu, bu anlamdaki ilişkileri geliştirmek için farkındalığın artırılması gerektiğini söyledi.
Sri Lanka'ya en fazla Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'tan turist geldiğini ifade eden Hassen, "Bu bağlamda mesafeler önemli değil, biz Türkiye'de ülkemiz adına farkındalığı artırmak istiyoruz." diye konuştu.
Hassen, ATO Congresium'da gerçekleştirilen, yerli ve yabancı destinasyonların tanıtıldığı "TravelExpo Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı"na ülkesinden gelen turizm heyetiyle katıldıklarını belirterek şöyle devam etti:
"Önümüzdeki günlerde de turizm ve ticaret alanında görüşmeler yapacağız. Ocak ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek turizm fuarına da katılmayı planlıyoruz. Sri Lanka'ya daha fazla turistin gelmesi için dikkatleri çekmek istiyoruz. Bu turizm hareketi iki yönlü de olabilir. Son 4-5 yıllık istatistiklere baktığımız zaman Türkiye ile Sri Lanka arasındaki turizm iki yönlü olarak yeterli seviyede değil. İki ülke ilişkilerine baktığımız zaman sorun mesafeler değil, farkındalık ve birbirini tanımak, yani bağlantıyı artırmak önemli."
"SRI LANKA UYGUN EKONOMİK KOŞULLARLA TATİL YAPILABİLECEK BİR YER"
Sri Lanka'nın özellikle bulunduğu coğrafyaya göre uygun ekonomik koşullarla tatil yapılabilecek bir yer olduğuna işaret eden Hassen, nisan ayında yaşadıkları bombalı terör saldırılarının bölge turizmini olumsuz etkilediğini söyledi.
Ülke güvenliği için alınan önlemlere rağmen, bu algıyı değiştirmekte zorlandıklarını dile getiren Hassen, "Talihsiz bir olay yaşadık ve turizm açısından da yara aldık. Şimdi ülkenin güvenli olduğunu anlatmak için maksimum çabayı gösteriyoruz. Yaşanan negatif olaylara rağmen turizm ve ticaret altyapımızı güçlendirmeye ve lojistik anlamda büyümeye devam ettik. Herkesi Sri Lanka'yı görmeye davet ediyoruz." dedi.
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