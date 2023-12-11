Squid Game: The Challenge programının galibi 4,56 milyon dolarlık ödülünü hala alamadı

Mai Whelan, katılımcıların imzaladığı sözleşmelerin ödülü diğer yarışmacılarla paylaşmasını yasakladığını da ekledi. Whelan ödülünü aldığında bağış yapacağını ve ayrıca Virginia'da yaşadığı yerden uzakta bir huzurevi arayacağını belirtti.

Mai Whelan'ın 35 ve 34 yaşlarında iki kızı ve 9 yaşında bir torunu var.