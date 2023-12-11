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        Haberler Magazin Squid Game: The Challenge programının galibi 4,56 milyon dolarlık ödülünü hala alamadı

        Squid Game: The Challenge programının galibi 4,56 milyon dolarlık ödülünü hala alamadı

        Squid Game: The Challenge programında mücadele eden Mai Whelan, büyük ikramiyenin kazananı oldu. Netflix yarışmasının çekimleri üzerinden 10 ay geçmesine rağmen henüz ödülün bir kurşunu bile görmediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 17:33 Güncelleme: 11.12.2023 - 17:33
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          SQUİD GAME: THE CHALLENGE KAZANANI BELLİ OLDU

          55 yaşında Vietnam göçmeni Mai Whelan, 455 diğer oyuncuyu yenerek Squid Game: The Challenge yarışmasının galibi oldu. Mai, son oyunda rakibi Phill Cain'i yenerek zafer kazandı. Dizinin final sahnesinde ise Mai, bir ATM'ye gidip bakiyesini kontrol ederken hesabında kendisini 4.56 milyon dolar beklediğini görüyordu.

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          10 AYDIR ÖDÜLÜ ALAMADI

          "Kendimi Yeni Bir Başlangıç'taki (Jerry Maguire) Tom Cruise gibi hissediyorum. Bana parayı gösterin" diyen yarışmacı son bölüm gösterildikten sonra Times'a verdiği röportajda hala ödülünü alamadığını söyledi.

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          Mai Whelan, katılımcıların imzaladığı sözleşmelerin ödülü diğer yarışmacılarla paylaşmasını yasakladığını da ekledi. Whelan ödülünü aldığında bağış yapacağını ve ayrıca Virginia'da yaşadığı yerden uzakta bir huzurevi arayacağını belirtti.

          Mai Whelan'ın 35 ve 34 yaşlarında iki kızı ve 9 yaşında bir torunu var.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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