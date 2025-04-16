Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin SQUİD GAME 3. SEZON YAYIN TARİHİ: Squid Game yeni sezon ne zaman? Netflix duyurdu: İşte Squid Game final sezonu tarihi

        Geri sayım! Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

        Netflix'in dünya çapında ses getiren dizisi Squid Game, üçüncü sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Yayınlanan fragmanla birlikte heyecan dozunu artıran yapım, izleyicilere yeniden soluksuz bir hayatta kalma mücadelesi vadederken, yeni sezonun yayın tarihi de merak konusu oldu. İlk iki sezonuyla dikkat çeken Squid Game, 3. sezonuyla izleyici karşısına ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 23:33 Güncelleme: 17.04.2025 - 00:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Squid Game geri dönüyor! Netflix’in yapımı, üçüncü sezon fragmanıyla gündeme geldi. Gizemli sahneler ve merak uyandıran ipuçları ile gözler yayın tarihine çevrildi. Peki, Squid Game’in yeni sezonu ne zaman izleyiciyle buluşacak? Squid Game'in 3. sezon tarihi açıklandı mı? İşte Squid Game hakkında merak edilen detaylar...

        • 2

          SQUID GAME 3. SEZON TARİHİ AÇIKLANDI MI?

          Netflix’in en popüler dizilerinden biri olan Squid Game’in 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun final sezonu olacağı belirtilmişti. Merakla beklenen Squid Game 3. sezon tarihi belli oldu. Netflix, Squid Game 3. sezonun 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacağını duyurdu.

        • 3

          SQUID GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Üçüncü ve final sezonunda, ölümcül yeni oyunlara devam edilecek; bunlardan biri dev bir sakız makinesiyle olacak.

        • 4

          SQUİD GAME 3. SEZONDA NE OLACAK?

          Üçüncü sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun'un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak.

        • 5

          Heyecan ve gerilim dolu sahnelerin yanı sıra, dizinin son sezonunda tüm sırların ortaya çıkacağı ve hikayenin büyük bir finale ulaşacağı belirtiliyor.

        • 6

          Üçüncü sezonun içeriği ve oyuncu kadrosu hakkında henüz detaylar yapılmadı. Ancak Netflix, yeni yayınlanan bir dizi görselle, önceki sezonun sonunda hayatta kalan birkaç karakteri gösterdi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturma
        Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturma
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Önder'in kızı babasına seslendi
        Önder'in kızı babasına seslendi
        Sırrı! Etme!
        Sırrı! Etme!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        Beyaz Saray: Bazı kalemlerde yüzde 245 vergi
        Beyaz Saray: Bazı kalemlerde yüzde 245 vergi
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Habertürk Anasayfa