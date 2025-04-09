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        Haberler Bilgi Magazin SQUİD GAME 3. SEZON YAYIN TARİHİ | Squid Game yeni sezon ne zaman gelecek, hangi ay? Netflix duyurdu! İşte Squid Game final sezonu tarihi

        Squid Game 3. sezon yayın tarihi için geri sayım! Squid Game yeni sezon ne zaman gelecek?

        İlk iki sezonuyla milyonlarca izlenmeye ulaşan Netflix dizisi Squid Game final sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Güney Kore yapımı dizinin ikinci sezonu geçtiğimiz aylarda yayınlandı. İkinci sezon bölümleri ile birlikte çekilen üçüncü sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusuydu. Squid Game yeni sezon tarihi Netflix tarafından açıklandı. Yapımın final sezonunda Seong Gi-hun'un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak. Peki; Squid Game 3. sezon ne zaman başlayacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 13:04 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:04
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        • 1

          Netfix'in global çapta büyük bir başarı yakalayan Squid Game dizisinin ilk sezonu 2021 yılında, ikinci sezonu ise 3 yıllık aranın ardından 26 Aralık 2024 tarihinde izleyicilerle buluştu. İlk sezonuyla milyonlarca izlenmeye ulaşan Güney Kore yapımı dizi, ikinci sezonuyla da büyük ses getirdi. Squid Game yeni sezon tarihi belli oldu. Haziran ayında yayınlanacak olan üçüncü sezon aynı zamanda final sezonu olacak. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte Squid Game final sezonu yayın tarihi…

        • 2

          SQUID GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Netflix’in en popüler dizilerinden biri olan Squid Game’in 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun final sezonu olacağı belirtilmişti.

          Merakla beklenen Squid Game 3. sezon tarihi belli oldu. Netflix, Squid Game 3. sezonun 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacağını duyurdu.

        • 3

          SQUID GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Üçüncü ve final sezonunda, ölümcül yeni oyunlara devam edilecek; bunlardan biri dev bir sakız makinesiyle olacak.

        • 4

          SQUİD GAME 3. SEZONDA NE OLACAK?

          Üçüncü sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun'un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak.

          Heyecan ve gerilim dolu sahnelerin yanı sıra, dizinin son sezonunda tüm sırların ortaya çıkacağı ve hikayenin büyük bir finale ulaşacağı belirtiliyor.

        • 5

          Üçüncü sezonun içeriği ve oyuncu kadrosu hakkında henüz detaylar yapılmadı.

          Ancak Netflix, yeni yayınlanan bir dizi görselle, önceki sezonun sonunda hayatta kalan birkaç karakteri gösterdi.

        • 6
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