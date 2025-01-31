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        Haberler Bilgi Magazin SQUİD GAME 3. SEZON YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU! Netflix duyurdu: Final için geri sayım başladı! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

        Squid Game 3. sezon yayın tarihi belli oldu! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

        Netfix'in tüm zamanların en popüler dizisi Squid Game'in ilk sezonu 2021 yılında, ikinci sezonu ise 3 yıllık aranın ardından 26 Aralık'ta izleyicilerle buluştu. İlk sezonuyla milyonlarca izlenmeye ulaşan Güney Kore yapımı dizi, ikinci sezonuyla da büyük ses getirdi. Gözler ise üçüncü sezon çıkış tarihindeydi. Merakla beklenen Squid Game yeni sezon tarihi Netflix tarafından duyuruldu. Böylece ''Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?'' sorusu yanıt buldu. İşte Squid Game final sezonu yayın tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 11:56 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:56
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        • 1

          Netflix dizisi Squid Game’den hayranlarını mutlu edecek haber geldi. İlk iki sezonuyla milyonlarca izlenmeye ulaşan Squid Game final sezonu ile dönüyor. Geçtiğimiz günlerde Güney Kore yapımı dizinin ikinci sezonu ile birlikte çekilen üçüncü sezonunun bu yıl içinde yayınlanacağı açıklanmıştı. Merakla beklenen Squid Game 3. sezon tarihi netleşti. Yapımın yeni sezonunda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun’un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, final sezonuna dair merak edilenler...

        • 2

          SQUID GAME 3. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU!

          Netflix’in en popüler dizilerinden biri olan Squid Game’in 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun final sezonu olacağı belirtilmişti.

          Dizinin hayranlarını sevindiren haber geldi. Merakla beklenen Squid Game 3. sezon tarihi belli oldu.

          Dizinin birinci ve ikinci sezonları arasında üç yıllık bir bekleme süresi olmuştu. Ancak üçüncü sezonun gelişi bu sefer daha hızlı olacak.

        • 3

          SQUID GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre, Squid Game 3. sezonu 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacak.

          Üçüncü ve final sezonunda, ölümcül yeni oyunlara devam edilecek; bunlardan biri dev bir sakız makinesiyle olacak.

        • 4

          SQUİD GAME 3. SEZONDA NE OLACAK?

          Üçüncü sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun'un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak.

          Heyecan ve gerilim dolu sahnelerin yanı sıra, dizinin son sezonunda tüm sırların ortaya çıkacağı ve hikayenin büyük bir finale ulaşacağı belirtiliyor.

        • 5

          Üçüncü sezonun içeriği ve oyuncu kadrosu hakkında henüz detaylar yapılmadı.

          Ancak Netflix, yeni yayınlanan bir dizi görselle, önceki sezonun sonunda hayatta kalan birkaç karakteri gösterdi.

        • 6
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