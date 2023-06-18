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Squid Game 2. sezon tarihi açıklandı! Netflix Squid Game yeni sezon ne zaman başlıyor? Squid Game 2. sezon fragmanı yayınlandı

Squid Game 2. sezon tarihi açıklandı! Netflix Squid Game yeni sezon ne zaman başlıyor?

Netflix'in yayınlandığı tarih itibariyle tüm zamanların en çok izlenen dizisi olan Squid Game'in 2. sezonu ile ilgili müjdeli haber geldi. Dünyaca ünlü dijital medya platformu, ilk sezonu 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan dizinin 2. ve yeni sezonunun yayın tarihini açıkladı ve ilk fragmanı da paylaştı! İşte, detaylar...

Giriş: 18.06.2023 - 16:25 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Netflix'in dünyayı kasıp kavuran fenomen dizisi Squid Game ile ilgili meraklı bekleyiş son buldu. Güney Kore menşeili ve ilk sezonu 9 bölüm olan dizinin 2. sezonun ne zaman yayınlanacağına dair ilk açıklama geldi! İşte, hem Squid Game'in yeni sezon tarihi hem de yeni sezondan ilk tanıtım...

  • SQUID GAME 2. SEZONU NE ZAMAN?

    Squid Game'de Seong Gi-hun karakterine hayat veren Lee Jung-jae, 2. sezon çekimlerinin ilk sezona göre daha uzun süreceğini açıklamıştı.

    Söz konusu bekleyiş ile ilgili resmi açıklama geldi ve Squid Game'in yeni sezon tarihi 2023 Kasım ayı olarak duyuruldu. Ancak fenomen dizinin Kasım ayının hangi günü yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.

  • SQUID GAME'İN KONUSU NEDİR?

    Squid kelimesinin Türkçe karşılığı kalamardır. Game ise oyun anlamına geliyor. Yani Squid Game'in Türkçe karşılığı "Kalamar Oyunu" demektir.

    Gerilim ve drama türündeki dizide hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Maddi olarak sıkıntıları olan yüzlerce kişi bir gün aldıkları davetle bir oyuna çağrılır. Oyunu cazip kılan ise kazanan kişinin 40 milyon dolarlık büyük ödülü alacak olmasıdır. Oyuna katılan oyuncuların yapması gereken tek şey ise bütün rakiplerini eleyerek hayatta kalan son kişi olmaktır.

  • SQUID GAME OYUNCULARI KİMLER?

    Park Hae-soo

    Lee Jung- jae

    HoYeon Jung

    Oh Yeong-su

    Anupam Tripathi

    Heo Sung-tae

    Kim Joo-ryoung

 

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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