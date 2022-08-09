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Squid Game 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix'ten müjdeli haber: Squid Game 2. sezon tarihi belli oldu mu?

Squid Game 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix Squid Game 2. sezon tarihi belli oldu mu?

Dijital medya platformu Netflix, ilk sezonuyla dünya genelinde büyük bir yankı uyandıran Squid Game dizisinin 2. sezonuna dair önemli bir paylaşım yaptı. İlk sezonuyla büyük bir izleyici kitlesi yakalayan dizinin yeni sezonu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman başlıyor, tarihi belli oldu mu? İşte Squid Game'in yeni sezon tarihi...

09.08.2022 - 17:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • Netflix platformunun orijinal içeriklerinden Squid Game yayınlanan birinci sezonuyla gündeme damga vurmuş ve uzun süre sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer almıştı. Uzun zamandır ikinci sezonu beklenen diziden hayranlarını sevindirecek güzel haber geldi. İşte detaylar...

  • SQUİD GAME 2. SEZON TARİHİ AÇIKLANDI MI?

    Netflix sosyal medya hesabın üzerinden yapılan paylaşımda, "Geçen sene yayınlanan Squid Game dizisinin birinci sezonunu hayata geçirmek 12 sene sürdü. Fakat Squid Game yalnızca 12 günde bütün zamanların en çok izlenen Netfliş dizisi olmayı başardı.

  • Squid Game dizisinin yönetmeni, senaristi ve yapımcısı olarak, tüm dünyadaki hayranlarımıza sesleniyorum: Diziyi izlediğiniz ve benimsediğiniz için çok teşekkür ederim. Kısa süre sonra, Gi-Hun geri geliyor. Gemi Aslanı da aynı şekildi. İkinci sezon için hazır olun. Ddakji oynatan takım elbiseli adamı yine göreceksiniz. Aynı zamanda Young-hee'nin erkek arkadaşı Cheol-su ile de tanıştıracağız sizi. Yeni sezonda buluşmak üzere! Hwang Dong-hyuk" ifadeleri yer aldı.

    Açıklamada dizinin yeni sezon tarihiyle ilgili bir bilgi paylaşılmasa da yaz ayının sonunda yayınlanacağı tahmin ediliyor.

  • SQUİD GAME'İN KONUSU NEDİR?

    Squid kelimesinin Türkçe karşılığı kalamardır. Game ise oyun anlamına geliyor. Yani Squid Game'in Türkçe karşılığı "Kalamar Oyunu" demektir.

    Gerilim ve drama türündeki dizide hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Maddi olarak sıkıntıları olan yüzlerce kişi bir gün aldıkları davetle bir oyuna çağrılır. Oyunu cazip kılan ise kazanan kişinin 40 milyon dolarlık büyük ödülü alacak olmasıdır. Oyuna katılan oyuncuların yapması gereken tek şey ise bütün rakiplerini eleyerek hayatta kalan son kişi olmaktır.

  • SQUİD GAME OYUNCULARI KİMLER?

    Park Hae-soo

    Lee Jung- jae

    HoYeon Jung

    Oh Yeong-su

    Anupam Tripathi

    Heo Sung-tae

    Kim Joo-ryoung

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