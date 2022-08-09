Squid Game dizisinin yönetmeni, senaristi ve yapımcısı olarak, tüm dünyadaki hayranlarımıza sesleniyorum: Diziyi izlediğiniz ve benimsediğiniz için çok teşekkür ederim. Kısa süre sonra, Gi-Hun geri geliyor. Gemi Aslanı da aynı şekildi. İkinci sezon için hazır olun. Ddakji oynatan takım elbiseli adamı yine göreceksiniz. Aynı zamanda Young-hee'nin erkek arkadaşı Cheol-su ile de tanıştıracağız sizi. Yeni sezonda buluşmak üzere! Hwang Dong-hyuk" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada dizinin yeni sezon tarihiyle ilgili bir bilgi paylaşılmasa da yaz ayının sonunda yayınlanacağı tahmin ediliyor.