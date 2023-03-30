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Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Squid Game 2. yeni sezon ne zaman çıkacak?

Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Squid Game 2. yeni sezon tarihi...

Netflix'in izlenme rekorları kıran fenomen dizisi Squid Game'in 2. sezonuna ilişkin bekleyiş devam ediyor. 17 Eylül 2021 tarihinde izleyicilerinin karşısına çıkan dizinin yeni sezonuna dair son bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

Giriş: 30.03.2023 - 15:21 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kısa sürede dünya genelinde büyük bir yankı uyandıran Squid Game dizisinin ikinci yeni sezonu gündemden düşmüyor. İlk sezonu 9 bölüm olan dizinin 2. sezonuyla ilgili olarak son açıklananan bilgileri derledik. İşte, ayrıntılar...

  • SQUID GAME 2. SEZONU NE ZAMAN?

    Squid Game'de Seong Gi-hun karakterine hayat veren Lee Jung-jae, 2. sezon çekimlerinin ilk sezona göre daha uzun süreceğini açıklamıştı.

    Bu süre göz önüne alındığında yeni sezonun 2024 yılında çıkacağı öngörülüyor.

  • SQUID GAME'İN KONUSU NEDİR?

    Squid kelimesinin Türkçe karşılığı kalamardır. Game ise oyun anlamına geliyor. Yani Squid Game'in Türkçe karşılığı "Kalamar Oyunu" demektir.

    Gerilim ve drama türündeki dizide hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Maddi olarak sıkıntıları olan yüzlerce kişi bir gün aldıkları davetle bir oyuna çağrılır. Oyunu cazip kılan ise kazanan kişinin 40 milyon dolarlık büyük ödülü alacak olmasıdır. Oyuna katılan oyuncuların yapması gereken tek şey ise bütün rakiplerini eleyerek hayatta kalan son kişi olmaktır.

  • SQUID GAME OYUNCULARI KİMLER?

    Park Hae-soo

    Lee Jung- jae

    HoYeon Jung

    Oh Yeong-su

    Anupam Tripathi

    Heo Sung-tae

    Kim Joo-ryoung

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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