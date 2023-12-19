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        Haberler Televizyon Squid Game 2. sezon çıktı mı, ne zaman çıkacak? Netflix Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

        Squid Game 2. sezon tarihi: Netflix Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

        Squid Game 2. sezon tarihi için geri sayım devam ediyor. Çekimleri Temmuz ayında başlayan Güney Kore yapımı Squid Game yeni sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İlk sezonuyla izleme rekoru kıran dizinin izleyicileri "Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Netflix Squid Game 2. sezonu hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 13:39 Güncelleme: 19.12.2023 - 13:39
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        • 1

          Squid Game 2. sezon tarihi diziseverlerin gündeminde yer alıyor. İlk sezonu 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan ve tüm dünyayı kasıp kavuran dizinin ikinci sezonu için geri sayım devam ediyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte, Netflix Squid Game 2. sezon tarihi hakkında güncel bilgiler...

        • 2

          SQUID GAME 2. SEZONU NE ZAMAN?

          Squid Game'in çekimler 2023 yılının Temmuz ayında başladı ve çekimlerin en az on ay sürmesi bekleniyor. Buna göre; Dizinin 2024 yılının ikinci yarısında yayınlanması bekleniyor. Squid Game'in 2. sezonunun çıkış tarihine ilişkin resmi açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecek.

        • 3

          SQUID GAME'İN KONUSU NEDİR?

          Squid kelimesinin Türkçe karşılığı kalamardır. Game ise oyun anlamına geliyor. Yani Squid Game'in Türkçe karşılığı "Kalamar Oyunu" demektir.

          Gerilim ve drama türündeki dizide hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Maddi olarak sıkıntıları olan yüzlerce kişi bir gün aldıkları davetle bir oyuna çağrılır. Oyunu cazip kılan ise kazanan kişinin 40 milyon dolarlık büyük ödülü alacak olmasıdır. Oyuna katılan oyuncuların yapması gereken tek şey ise bütün rakiplerini eleyerek hayatta kalan son kişi olmaktır.

        • 4

          SQUID GAME OYUNCULARI KİMLER?

          Park Hae-soo

          Lee Jung- jae

          HoYeon Jung

          Oh Yeong-su

          Anupam Tripathi

          Heo Sung-tae

          Kim Joo-ryoung

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
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