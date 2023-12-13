SQUİD GAME: THE CHALLENGE 4.56 MİLYON DOLAR SAHİBİNİ BULDU

Netflix'in 4,56 milyon dolar ödüllü "Squid Game: The Challenge" yarışması geçtiğimiz günlerde final bölümünü yayınladı. Finale kalan son 3 yarışmacı (Mai, Phill ve Sam) "Ziyafet" olarak adlandırılan final yemeğine davet edildi.

Oyunun ardından Sam elendi ve Mai ile Phill arasında son oyun olarak taş, kağıt ve makas oynandı. Son oyunun galibi ise Mai oldu ve 4,56 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.