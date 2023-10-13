Spotify Türkiye'de son 10 yılda en çok dinlenen sanatçıları ve şarkıları açıkladı
Türkiye'de 10'uncu yılını geride bırakan Spotify, Türk kullanıcıların en çok dinlediği şarkıları, sanatçıları ve podcast yayınlarını açıkladı.
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Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Spotify, Türkiye'de 10'uncu yılını kutluyor. Genç ve yetenekli sanatçıları destekleyen platform son on yıl içerisinde Türkiye'de en çok dinlenen sanatçıları, şarkıları ve podcast yayınlarını açıkladı.
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SPOTİFY TÜRKİYE'DE SON 10 YILDA EN ÇOK DİNLENEN KADIN SANATÇILAR
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1. SEZEN AKSU
En çok dinlenen kadın sanatçılar arasında ilk sırada usta sanatçı Sezen Aksu yer aldı.
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2. ZEYNEP BASTIK
Spotify Türkiye verilerine göre en çok dinlenen kadın sanatçılar arasında ikinci sırada Zeynep Bastık yer alıyor.
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3. GÜNEŞ
Yeni yükselen sanatçılardan birisi olan Güneş, Spotify Türkiye verilerine göre en çok dinlenen kadın şarkıcılardan birisi oldu.
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4. SERTAB ERENER
Usta sanatçılardan Sertab Erener en çok dinlenen kadın sanatçılar arasında 4. sırada yer aldı.
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5. HANDE YENER
Spotify Türkiye verilerine göre Hande Yener en çok dinlenen kadın sanatçılar arasında.
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SPOTİFY TÜRKİYE'DE SON 10 YILDA EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR
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1. EZHEL
Spotify Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılar arasında zirvede yer alan isim Ezhel oldu.
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2. UZI
En çok dinlenen sanatçılardan birisi olan UZI listede 2. sırada yer aldı.
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3. SEZEN AKSU
Sezen Aksu en çok dinlenen sanatçılar arasında 3. sırada yer aldı.
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4. SAGOPA KAJMER
Ünlü rapçi Sagopa Kajmer en çok dinlenen sanatçılardan birisi oldu.
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5. DUMAN
Ünlü rock grubu Duman Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılar arasında 5. sırada yer aldı.
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SPOTİFY TÜRKİYE'DE SON 10 YILDA EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR
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1. MADRİGAL - SENİ DERT ETMELER
Spotify Türkiye'de son on yılda en çok dinlenen şarkı "Seni Dert Etmeler - Madrigal" oldu.
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2. Bİ' TEK BEN ANLARIM - KÖFN
Spotify verilerine göre Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar arasında ikinci sırada "KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım" seçildi.
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3. SİMGE - AŞKIN OLAYIM
Son dönemlerin popüler şarkılarından birisi olan "Simge - Aşkın Olayım" Spotify Türkiye'de en çok dinlenenler arasında 3. sırada yer aldı.
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4. DİNLE BENİ Bİ' - YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ
Yüzyüzeyken Konuşuruz - Dinle Beni Bi' şarkısı en çok dinlenen parçalar arasında 4. sırada yer aldı.
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5. UZI - ARASAN DA
Yükselen sanatçılardan birisi olan UZI'nin "ARASAN DA" parçası en çok dinlenen şarkılar arasında 5. sırada yer aldı.
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SPOTİFY TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN PODCAST YAYINLARI
Son 10 yıl içerisinde Spotify Türkiye'de en çok dinlenen podcast yayınları arasında birinci sırada "Kendine İyi Davran - Beyhan Budak" podcasti yer aldı.
1. Kendine İyi Davran
2. Ortamlarda Satılacak Bilgi
3. Merdiven Altı Terapi
4. Barış Özcan ile 111 Hz
5. Mitolojik İnciler
Kaynak: Spotify