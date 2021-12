Bu yıl en çok dinlenen şarkılar ve sanatçılar açıklandı

HABERTURK.COM

Müzik platformu Spotify, bu yıl Türkiye’de ve dünyada en çok dinlenen şarkıları ve şarkıcıları açıkladı.

Türkiye'de şarkılarda ilk beş şöyle sıralandı:

* Bilmem Mi? – Sefo

* Seni Dert Etmeler – Madrigal

* Krvn – UZI

* Bul Beni – Ezhel

* Martılar – EDIS

Sanatçılarda ilk beş sırasıyla Ezhel, UZI, Sezen Aksu, Duman ve cakal oldu.

Dünyada ise en çok dinlenen şarkılar şöyle sıralandı:

* drivers license – Olivia Rodrigo

* MONTERO (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

* STAY (with Justin Bieber) – The Kid LAROI, Justin Bieber

* good 4 u – Olivia Rodrigo

* Levitating (feat. DaBaby) – Dua Lipa, DaBaby

En çok dinlenen şarkıcılar ise sırasıyla Bad Bunny, Taylor Swift, BTS, Drake ve Justin Bieber oldu.