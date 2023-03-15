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Haberler Enerji

Spot piyasada elektrik fiyatları 

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 50 lira, en düşük 1543 lira 99 kuruş olarak belirlendi

Giriş: 15.03.2023 - 14:51 | Güncelleme: ABONE OL
Spot piyasada elektrik fiyatları 
AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,17 artışla 1 milyar 178 milyon 826 bin 200 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00 ve 19.00'da 3 bin 50 lira, en düşük saat 12.00'de 1543 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 218 lira 15 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 244 lira 2 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin 50 lira, en düşük 1539 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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