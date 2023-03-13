Spot piyasada elektrik fiyatları 

AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,8 artışla 1 milyar 260 milyon 772 bin 378 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00, 09.00 ve 17.00-22.00 saatlerinde 3 bin 50 lira, en düşük saat 00.00'da 1249 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 306 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 370 lira 30 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin 50 lira, en düşük 899 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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