Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Enerji

Spot piyasada elektrik fiyatları 

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 50 lira, en düşük 1249 lira 97 kuruş olarak belirlendi

Giriş: 13.03.2023 - 14:45 | Güncelleme: ABONE OL
Spot piyasada elektrik fiyatları 
AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,8 artışla 1 milyar 260 milyon 772 bin 378 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00, 09.00 ve 17.00-22.00 saatlerinde 3 bin 50 lira, en düşük saat 00.00'da 1249 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 306 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 370 lira 30 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin 50 lira, en düşük 899 lira 99 kuruştan işlem gördü.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yürüyerek Kapadokya
Yürüyerek Kapadokya
Lav izi ve fay kırığı aynı noktada!
Lav izi ve fay kırığı aynı noktada!
"Her türlü göreve hazır olmalısınız"
Grevlerin ardından sokaklarda çöp birikti:
Grevlerin ardından sokaklarda çöp birikti: "Sağlığı tehdit ediyor"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.