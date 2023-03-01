Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Enerji

Spot piyasada elektrik fiyatları 

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 959 lira 98 kuruş, en düşük 2 bin lira olarak belirlendi

Giriş: 01.03.2023 - 14:46 | Güncelleme: ABONE OL
Spot piyasada elektrik fiyatları 
AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,4 azalışla 1 milyar 175 milyon 809 bin 302 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 2 bin 959 lira 98 kuruş, en düşük 02.00-04.00 ile 12.00 saatlerinde 2 bin lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 356 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 384 lira 23 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin 50 lira, en düşük 1749 lira 99 kuruştan işlem gördü.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Marmara'nın ekonomik röntgeni
Marmara'nın ekonomik röntgeni
Deprem bölgesinde insanların ve kedilerin hayatına dokundu
Deprem bölgesinde insanların ve kedilerin hayatına dokundu
Zemin eğik, duvarlar çatlak!
Zemin eğik, duvarlar çatlak!
Yıkılan minare tek parça halinde binanın üzerine devrildi!
Yıkılan minare tek parça halinde binanın üzerine devrildi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.