Spot piyasada elektrik fiyatları

AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,53 artarak 185 milyon 616 bin 386 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 421 lira 4 kuruş, en düşük saat 04.00'te 292 lira 75 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 333 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 336 lira 788 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 525 lira, en düşük 247 lira 58 kuruştan işlem gördü.