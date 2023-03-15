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Haberler Enerji

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 896 lira 48 kuruş olarak belirlendi

Giriş: 15.03.2023 - 14:53 | Güncelleme: ABONE OL
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 51 milyon 332 bin 973 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 6 milyon 470 bin 909 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 896 lira 48 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 187 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 391 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 401 lira 66 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 196 milyon 673 bin 627 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 196 milyon 642 bin 51 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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