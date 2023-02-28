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Haberler Enerji

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1.000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 270 lira 97 kuruş olarak belirlendi

Giriş: 28.02.2023 - 15:26 | Güncelleme: ABONE OL
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 142 bin 799 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 52 milyon 509 bin 577 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1.000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 270 lira 97 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 501 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 784 lira 52 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 757 lira 42 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 145 milyon 895 bin 752 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 150 milyon 625 bin 417 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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