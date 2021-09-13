Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 398 bin 692 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 209 bin 572 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 185 lira 65 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 555 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 331 lira 95 kuruş, satış fiyatı 2 bin 120 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 127 milyon 266 bin 775 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 127 milyon 291 bin 380 metreküp olarak kayıtlara geçti.