Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 162 bin 851 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 4 milyon 672 bin 519 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1769 lira 27 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 926 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1822 lira 35 kuruş, satış fiyatı 1716 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 147 milyon 700 bin 864 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 147 milyon 26 bin 671 metreküp olarak kayıtlara geçti.