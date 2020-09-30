Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 415 bin 244 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 3 milyon 885 bin 344 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1375 lira 94 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 938 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1417 lira 22 kuruş, satış fiyatı ise 1334 lira 66 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 131 milyon 116 bin 403 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 130 milyon 802 bin 798 metreküp olarak kayıtlara geçti.