AA

Türkiye, bölgesinde enerji ticaret merkezi olma hedefine yönelik çalışmalarına hız veriyor. Son yıllarda elektrik piyasasında derinlik ve öngörülebilirliğin giderek artmasıyla özel sektör katılımcılarının spot piyasaya ilgisi yoğunlaşıyor. Böylece Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren gün öncesi piyasasında ticaret hacmi ve miktarı da giderek artıyor.

EPİAŞ verilerinden derlenen bilgilere göre, günlük ve saatlik referans elektrik fiyatlarının belirlendiği gün öncesi piyasasında ticaret miktarı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak yaklaşık 14 milyon 478 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu piyasada işlem hacmi ise ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,8 artarak 4 milyar 604 milyon 247 bin 618 liraya yükseldi. Bu rakam Ocak 2019'da 3 milyar 156 milyon 992 bin 269 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen ay günlük bazda en yüksek işlem hacmi 164 milyon 198 bin 432 lira ile 10 Ocak'ta, en düşük işlem hacmi ise 109 milyon 660 bin 409 lira ile 1 Ocak'ta gerçekleşti.

Ocakta gün öncesi piyasasında, bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı 314 lira 61 kuruş oldu.