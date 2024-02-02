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        Haberler Spor Voleybol Sporun iyileştirici gücü, "asrın felaketinde" yaraları sardı - Futbol Haberleri

        Sporun iyileştirici gücü, "asrın felaketinde" yaraları sardı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporun iyileştirici gücünü kullanarak, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra gençler ve çocuklar için birçok sportif aktivite düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 14:06 Güncelleme: 02.02.2024 - 14:06
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        Sporun iyileştirici gücü yaraları sardı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaşanan depremlerden sonra iyileşme sürecinde sporu aktif olarak bölgedeki vatandaşların hizmetine sundu. Depremlerden etkilenen bölgelerde; futboldan basketbola, yüzmeden tenise, oryantiringden atletizme kadar birçok spor branşında gençler ve çocuklar için etkinlikler yapıldı.

        Depremin insanlar üzerindeki fiziksel ve psikolojik olumsuz etkilerini azaltmak ve spor eğitimlerini devam ettirmek amacıyla, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'nde kullanılan 8 adet portatif havuz, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya gönderildi.

        FARKLI BRANŞLARDA TURNUVALAR

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, deprem bölgelerindeki çocukların deprem kaynaklı ruhsal travmalarını iyileştirmek, yeniden normalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla elini taşın altına koydu.

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        Farklı branşlarda, 257 antrenör ve 257 gönüllü gencin katılımıyla yapılan turnuvalara çocuk ve gençlerden oluşan toplam 4 bin 652 kişi katılım gösterdi.

        Özel Mahalle Ligi projesi kapsamında da katılım gösteren her çocuğa; spor çantası, eşofman takımı, yağmurluk, çorap, havlu, şort, tişört, spor ayakkabısından oluşan malzeme yardımı yapıldı.

        Depremlerden sonra etkilenen bölgelerde Evinin Sultanları (Voleybol), Sokaklar Bizim (3x3 Basketbol), Mutlu Çarşamba, SHÇEK, Diyanet, GSB Spor Okulları, GSB Engelsiz Spor Okulları, Anadolu Yıldızlar Ligi ve Koşabiliyorken Koş spor projeleri de devam ettirildi.

        Hatay'da depremde hayatını kaybeden ANALİG Koordinatörü Osman Bayraktar anısına 2023 ANALİG Sezonu'na Osman Bayraktar ismi verildi. Deprem bölgesindeki illerde yeniden normalleşmeye katkı sağlamak için bu organizasyonla; yüzme, karate, oryantiring, masa tenisi, tenis ve atletizm spor dallarında şampiyonluk müsabakaları yapıldı.

        BAKAN BAK: SPORUN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ VAR

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporun iyileştirici gücünü vurguladı.

        Deprem sonrası hayatı yeniden normalleştirmek, depremin insanlar üzerindeki fiziksel ve psikolojik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla sporun gücünü kullanmaya gayret gösterdiklerini belirten Bakan Bak, şöyle konuştu:

        "Gençler ve çocuklar için sporun bir eğlence ile beraber rahatlatıcı ve iyileştirici etkisi vardır. Bu vesileyle Bakanlık olarak depremden etkilenen gençler ve çocukların sporla normalleşme süreçlerini hızlandırarak, eğitici aktivitelerle sosyalleşmelerine destek olduk. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı için deprem bölgesinde görev alan herkese bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum."

        Türk halkının ve spor camiasının bur süreçte de kenetlenerek birlik ve beraberlik örneği gösterdiğini aktaran Bak, "Spor dünyası da depremzedelerimiz için adeta tek yürek oldu. Yaraların sarılması noktasında ortaya koydukları dayanışma ruhu dolayısıyla sporumuzun her bir paydaşına şükranlarımı sunuyorum. Bizi güçlü kılan bu birliğimiz ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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