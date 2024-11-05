Sporting Lizbon- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Sporting Lizbon- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde deneyimli oyuncuları ve güçlü kadrosuyla öne çıkan Manchester City, Sporting Lizbon'u yenerek grup sıralamasında avantaj elde etmeyi hedefliyor. Öte yandan Ruben Amorim yönetiminde Portekiz liginde oynadığı 10 maçın tamamını kazanan Sporting Lizbon aynı başarıyı Avrupa arenasında göstermek istiyor. Peki, Sporting Lizbon- Manchester City maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...

REKLAM advertisement1

SPORTİNG LİZBON- MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?

REKLAM Sporting Lizbon- Manchester City Şampiyonlar Ligi mücadelesi 5 Kasım Salı (bugün) 23.00'te oynanacak. SPORTİNG LİZBON- MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA? Heyecanla beklenen karşılaşma tabii spor 2 üzerinden naklen yayınlanacak. GUARDİOLA'NIN MANCHESTER CİTY KARNESİ Guardiola yönetiminde İngiltere Premier Ligi'ni 4 kez üst üste kazanan Manchester City, Premier Lig tarihine geçerek ilki başardı ve kırılması zor bir rekora imza attı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 2023 yılında İnter'i 1-0 mağlüp ederek kupaya uzanan Guardiola'nın öğrencileri bu sezonda turnuvanın favorileri arasında ve ikinci kez şampiyonluk peşinde.