Fatih Terim Stadı'nda Teknik Direktör Silas yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleşti. Portekiz ekibi, antrenmana saha ortasında yaptığı kısa toplantıyla başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle devam idmanın basına kapalı bölümünde ise Başakşehir maçının taktik kurgusu üzerinde duruldu.



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