Sporting, Kolombiyalı forvet Luis Suarez'i transfer etti!

Portekiz 1. Futbol Ligi ekibi Sporting Lizbon, son olarak Almeria'da forma giyen Kolombiyalı forvet Luis Suarez'i transfer etti.

Kulübün açıklamasında, 27 yaşındaki futbolcuyla 2030'a kadar sözleşme imzalandığı ve kontratta 80 milyon avro serbest kalma maddesi bulunduğu belirtildi

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Suarez, imza sonrasında "Kariyerimde yeni başlangıçlar yapmayı ve farklı sayfalar açmayı seviyorum. Daha önce 9 numarayı giyiyordum ama şimdi Sporting'de 97 numarayı en üst seviyeye taşımak istiyorum," ifadelerini kullandı.

​​​​​​​Almeria ile 79 maça çıkan Suarez, 41 gol attı.