Sunucu Seray Sever, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Program sonrasında soluğu alışveriş merkezinde alan Sever'in spor giyimi dikkat çekti.

Ünlülerin estetisyeni olarak bilinen güzellik uzmanı Ayşe Yıldız ile birlikte alışveriş merkezine gelen ünlü sunucu, alışveriş öncesi bir restorana geçerek öğle yemeği yedi.

Yemek sonrası alışveriş turuna başlayan Sever, bir süre sonra alışveriş merkezinin içerisine girerek akşam saatlerine kadar turuna devam etti.