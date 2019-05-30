Sporla yaşamları iyileştirmek

2017 yılı Ekim ayında, spor haberlerinde daha önce kendine pek yer bulamayan bir takım konuşulur olmuştu. Türkiye Ampute Futbol Millî Takımı, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonasını kazanmıştı. Herkesin bir anda dikkatini çeken, her bir oyuncunun acı hikayesinin ortak bir mutluluğa erişmesiydi. Tüm Türkiye, bu 14 yürekli adamın birlikte, cesaret, tutku ve azimle yazdığı mutluluğa ortak olmuştu. Ve dersler çıkarmıştı...

Türkiye Ampute Futbol Millî Takımı, bu başarı hikayesiyle, engelleri nedeniyle evine kapanan, sosyal hayatın dışında kalan, hayata küsüp “ben artık yapamam” diyenlere "bir yol" gösterdi.

"Yüreğiyle oynayanlar" hepimizi kenetlemişti...

Spor tarihi benzer pek çok "birleştirici" hikayeyi barındırıyor...

Spor özgürlüktür

Spor, tüm insanlar için etkili, koruyucu ve kenetleyici özelliğe sahipken, engelli bireyler için hem bir tedavi yolu, hem de bir özgürlük alanıdır.

Sosyal ilişkileri artırır

Spor, güçlü sosyal ilişkilerin oluşmasını sağlaması açısından çok önemlidir. Engelli bireyler spor sayesinde hayatı olduğu gibi kabul etmeyi öğrenirken hayata bağlılıkları artar, ''toplumda ben de varım'' algıları yükselerek yararlı bireyler oldukları gerçeğini hisseder.

Keşfetmeye, öğrenmeye yöneltir

Spor organizasyonları için yapılan seyahatler, "özel" bireyleri farklı yerleri keşfetmeye, öğrenmeye ve alanlarını genişletmeye yöneltir.

Ülkemizde 15 yıldır özel eğitim gereksinimi olan çocuklar bir "dönüşüm" projesinde yaşıtlarından destek alarak topluma kazandırılıyor.

"Özel" bir proje: Minik Sporcular projesi geliştiriyor, dönüştürüyor

Migros ve P&G Türkiye’nin desteğiyle 15 yıldır Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından yürütülen Minik Sporcular projesi, çocuklarımızın bedensel, bilişsel, sosyal gelişimine katkıda bulunuyor, özel çocukları günlük yaşama, toplumsal hayata kazandırıyor.

Proje, öğrenme güçlüğü, hareket kısıtlılığı gibi nedenlerden dolayı özel eğitim gereksinimi olan çocuklara, 7 ayda elde edebilecekleri motor becerisini, sporun gücüyle 8 hafta gibi kısa bir sürede kazandırmayı amaçlıyor.

Partner çocuklar da "birlikte yaşamayı" öğreniyor

Özel çocuklar ile yaşıtları olan partner çocukları aynı çatı altında buluşturan projeyle, önyargıların küçük yaşta ortadan kaldırılması ve toplumda bir arada yer alabilme duygusunun geliştirilmesi hedefleniyor. Çalışmada partner sporcular, toplumda farklı olan bireylere yardımcı olmanın mutluluğunu ve sorumluluğunu hissediyor.

Bugüne kadar binlerce gencin spor ile tanışmasına olanak sağlayan proje sayesinde özel sporcuların arkadaşlık kurma durumunda yüzde 22, birlikte spor yapma oranlarında ise yüzde 49’luk bir artış gözlemlendi.

2018 – 19 döneminde 16 ilde, 16 eğitim kurumunun ev sahipliğinde düzenlenecek programda, toplamda 400’e yakın çocuğun hayatına dokunulacak.