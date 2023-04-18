Takım sporlarında basketbol ve voleybolda Türkiye, Avrupa'nın en iyi takımlarına sahip olmanın gurunu yaşıyor. Bu yıl basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iki Türk takımı final oynarken, voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi'nde de aynı senaryo gerçekleşecek.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi müthiş bir sezon geçirdi ve Çekya'nın başkenti Prag'daki Dörtlü Final'de yer alma hakkı elde ettiler. Rakiplerini eleyen iki Türk takımı finalde birbirlerine rakip oldu. Fenerbahçe, finali kazanarak Türk basketboluna kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük kupasını hediye etti.

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nda da Galatasaray Çağdaş Faktoring final oynama başarısı gösterdi. Finalde Fransa'nın LDLC ASVEL takımına yenilen Galatasaray, bu kupada Avrupa ikincisi oldu. Kadın basketbolunun en önemli iki kupasında da bu sezon Türk takımları finalde yer alma başarısı gösterdi.