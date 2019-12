Spora engel yok

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu farklı branşlarda bireyleri sporla tanıştırıyor. Engellileri sporun içine katan federasyonlar, yetenekli ve başarılı olanları performans sporcusu yapıp uluslararası organizasyonlara katılımı sağlayarak madalya mücadelesi veriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de 4 ayrı federasyon bünyesinde toplam 43 bin 858 lisanslı engelli sporcu var.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun 22 branşta 1179'u kadın ve 6 bin 37'si erkek, 7 bin 216 engelli lisanslı sporcusu bulunuyor.

Özel sporcular ise 15 branşta 5 bin 268'i kadın, 14 bin 902'si erkek, 20 bin 170 lisanslı sporcuya sahip.

İşitme engelliler 24 branşta, 2 bin 3'ü kadın ve 8 bin 825'i erkek, 10 bin 828 lisanslı sporcuyla şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Görme engellilerde de 8 branşta 1332'si kadın ve 4 bin 312'si erkek olmak üzere 5 bin 644 lisanslı sporcu bulunuyor.

ENGELLİLER HER BRANŞTA SPOR YAPIYOR

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak son 5 yılda aktif branş sayısını artırarak 22'ye ulaştıklarını söyledi.

Bisiklet, triatlon ve tekvandonun son eklenen branşlar olduğunu anlatan Uztürk, şöyle konuştu:

"Engelliler sporla rehabilite olurken, aralarından performans sporcularını belirleyip uluslararası organizasyonlara götürüyoruz. Sosyal sorumluluk ve performansa yönelik faaliyet yürütüyoruz. Son yıllarda ilklere imza attığımız önemli başarılar elde ettik. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarımızı zirveye taşımak istiyoruz. Her sporcunun hayali olimpiyatlara gitmek. Engelli sporcuların hayali de paralimpik oyunlarına katılabilmek. 2020 Tokyo'ya 45-50 sporcumuzun kota alacağına inanıyorum. Hedefimiz daha çok engelli bireye ulaşarak onlara spor yaptırmak."

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli hak ve sorunlarının gündeme getirildiğini anımsattı.

Engelliler sporunda 2000 yılından itibaren önemli gelişim ve başarı yakalandığını vurgulayan Sayyıdan, "Federasyon olarak engellileri spora aktif olarak katarak, toplumun içinde var olmalarını sağlıyoruz. Sporcularımız önemli başarılar elde etti. Başarı grafiğini daha yukarı taşımak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir ise işitme engelli birisi olarak yöneticilik yaptığını anlattı.

Kihtir, "Dünya Engelliler günü dolayısıyla ben ve benim gibi engelli bireylerin dünyada ve ülkemizde yaşamlarının zor olduğunu, bu zorlukların sosyal yaşamda sporla aşılabildiğini dile getirmek isterim. Bu vesileyle ülkemizde yaşayan tüm engelli vatandaşlar ve camiamızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Şu sloganı yine dile getirmek istiyorum: Her sağlıklı insanın engelli adayı olduğunu, bunun bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini düşünmekteyim." ifadelerini kullandı.

YENİ BRANŞ JUDODA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, sporla engellerin aşıldığını dile getirdi.

Engelli bireyleri evlerinden çıkarıp spor salonlarına götürdüklerini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Yeni oluşturduğumuz judoda Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar, Portekiz'de dünya şampiyonu oldu, Mehmet Can Topal gümüş madalya elde etti. Milli takımımız yine Portekiz'deki Down Sendromlular Basketbol Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldu. Down veya otizmli çocukların sporla engelleri aştığını gördük. Aileler artık çocuklarıyla gurur duyuyor. Önceleri engellilerle ilgili olumsuz haberlere tanık olurduk ancak günümüzde başarılarını görüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle engellilere spor yaptırıyoruz. Her engelli mutlaka bir spor branşını yapabilir."