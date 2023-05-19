Cemal Ersen (Milliyet): Trabzonspor’un yarım saat baskıdan kurtulamadı. Bjelica’nın savunma kurgusu ise herkesi şaşırttı. Tamam rakibe önlem almayı anlarım da, bunu 5 kişi ile ve garip tercihlerle yapması ilginçti. Ne denedi, ne hedefledi kimse çözemedi. Bu süreçte iyice geriye yaslandı ve orta sahayı geçemedi bordo-mavili ekip. Çıkarken çok pas hatası yaptı. İlk tehlikesini ise 31. dakikada Hamsik ile yarattı. Beş dakika sonra bu kez Larsen arka direkte bomboş pozisyonda topu dışarı attı. Abdülkadir Ömür, Visca, Doğucan beklenenin çok gerisinde kaldı. Siopis tek başına direnmeye çalıştı. Başkan Ertuğrul Doğan’a naçizane bir önerim var; bu takıma yürekten bağlı futbolcuları bir kenara koyun. Gitmek isteyen kim varsa yol verin. Başta da büyük umutlarla getirdiğiniz Bjelica’ya! Kalırsa sadece takımın değil, şehrin de kimyasını bozacak çünkü.