Erman Toroğlu (Fotomaç): Trabzonspor için iyi sinyaller yok. Seneye ne olur bilemeyiz. Ama geçen sene için şunu söyleyebilirim; Ağaoğlu ve Avcı Trabzonspor'a 13-14 tane transfer yaptılar. Kulübü bu kadar borca soktular, takımın puan sıralaması nerede? Ve çekip gittiler. Ne güzel dünya değil mi? Şimdi ne diyecekler, 'Biz kaç yıl sonra şampiyon yaptık.' Yaptınız da kulübü borca soktunuz. Kulüplerin futbol aklı yok. Hakem fazla düdük çaldı. Biraz daha oynatabilirdi. O da 'Başıma bir bela gelmesin' diye korkuyor. Ama şu da bir gerçek. Fenerbahçe şöyle ya da böyle mücadele ediyor. Ama Trabzonspor, dün gece helva gibi dağıldı.