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Spor yazarlarından Trabzonspor yorumları

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olarak son 4 maçta 3. yenilgisini aldı. Spor yazarları, Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki performansını değerlendirdi. İşte yazarların Trabzonspor yorumları...

Giriş: 19.05.2023 - 10:46 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Erman Toroğlu (Fotomaç): Trabzonspor için iyi sinyaller yok. Seneye ne olur bilemeyiz. Ama geçen sene için şunu söyleyebilirim; Ağaoğlu ve Avcı Trabzonspor'a 13-14 tane transfer yaptılar. Kulübü bu kadar borca soktular, takımın puan sıralaması nerede? Ve çekip gittiler. Ne güzel dünya değil mi? Şimdi ne diyecekler, 'Biz kaç yıl sonra şampiyon yaptık.' Yaptınız da kulübü borca soktunuz. Kulüplerin futbol aklı yok. Hakem fazla düdük çaldı. Biraz daha oynatabilirdi. O da 'Başıma bir bela gelmesin' diye korkuyor. Ama şu da bir gerçek. Fenerbahçe şöyle ya da böyle mücadele ediyor. Ama Trabzonspor, dün gece helva gibi dağıldı.

  • Uğur Meleke (Hürriyet): Trabzonspor taraftarını elbette nisanda tüm hedeflerden kopulması, bir sezonda iki başkan ve üç teknik adamla çalışılması üzüyordur. Ancak bu tarz dip yapılan sezonların ve ilkbaharda hoca değiştirmenin ufak da olsa bir avantajı olabiliyor: Göreve yeni gelen teknik adamın üzerinde netice baskısı olmuyor. O da haliyle sezonun kalan maçlarında tüm denemeleri yapıyor ve müsabakaları 2023-24 sezonunun hazırlık evresi gibi kullanıyor. Bjelica’nın şu anda Trabzonspor maçlarına bakış açısı bence bu. Dün de Kadıköy’de sahada deyim yerindeyse “deneysel bir Trabzonspor” vardı. Bjelica, Ülker Stadı’na adeta bir laboratuvar kurdu. Yastığa başını koyup hayal ettiği karışımları denedi Kadıköy’de.

  • Ercan Güven (Milliyet): Trabzonspor evindeki ilk maçta Fenerbahçe’nin şifresini çözen ilk takımdı. Lakin, hoca değişince bildiğini unutmuş gibi başladı maça. Yeni teknik direktör Bjelica ilk on bire Gomiz yerine Doğucan’ı koyarak forveti eksiltip orta sahayı sağlamlaştırmış, üçlü defansını Larsen ve Visca kanatlarıyla Fenerbahçe hücumlarında beşliyordu. Savunurken iyiydi ama golden sonra Trabzonspor önde oynarken Visca’nın gerideki görevi usta futbolcuyu dizginledi açıkçası. Oturmamış üçlü defansın böyle kötü huyları vardı ve Trabzonspor’unki henüz deneme aşamasındaydı. Yük Hamsik’in sırtına bindi.

  • Ömer Üründül (Sabah): Trabzonspor teknik direktörü Bjelica hayal aleminde gezen bir teknik adam. Nereden çıktı üçlü defans? Neden ters ayaklı Larsen sol kenarda? Fizik açıdan bu seneyi kapatmış Visca niye üçlü defans sisteminde tek başına sağ kulvarda? Abdülkadir nerede oynadı? En etkili silah Trezeguet niye kulübede? Ben bunlara kendi mantığımda herhangi bir cevap bulamadım.

  • Cemal Ersen (Milliyet): Trabzonspor’un yarım saat baskıdan kurtulamadı. Bjelica’nın savunma kurgusu ise herkesi şaşırttı. Tamam rakibe önlem almayı anlarım da, bunu 5 kişi ile ve garip tercihlerle yapması ilginçti. Ne denedi, ne hedefledi kimse çözemedi. Bu süreçte iyice geriye yaslandı ve orta sahayı geçemedi bordo-mavili ekip. Çıkarken çok pas hatası yaptı. İlk tehlikesini ise 31. dakikada Hamsik ile yarattı. Beş dakika sonra bu kez Larsen arka direkte bomboş pozisyonda topu dışarı attı. Abdülkadir Ömür, Visca, Doğucan beklenenin çok gerisinde kaldı. Siopis tek başına direnmeye çalıştı. Başkan Ertuğrul Doğan’a naçizane bir önerim var; bu takıma yürekten bağlı futbolcuları bir kenara koyun. Gitmek isteyen kim varsa yol verin. Başta da büyük umutlarla getirdiğiniz Bjelica’ya! Kalırsa sadece takımın değil, şehrin de kimyasını bozacak çünkü.

  • İskender Günen (Sabah): Trabzonspor için ligdeki konumu ne olursa olsun Fenerbahçe maçlarının büyük önemi vardır. Oynadıkları her maçta aralarındaki rekabet öne çıkar. Yeni teknik adam herhalde gözünde Fenerbahçe'yi fazla büyüttü. Çünkü sahaya sürdüğü 11 futbolcunun hep savunma tarafında olan oyunculardan kurulu. Eğer Markovic ve Trezeguet gibi 2 kenar oyuncunuz varsa sol kenarda ikisinden birini kullanmak zorunluluğunuz vardır. Sahaya sürülen ilk 11'de savunmanın ortasında Eren, sağ kenarda Bartra, sol kenarda Larsen. Bu bölgede Larsen gibi bir adama neden görev verilir henüz çözemedim.

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