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Spor yazarlarından Galatasaray değerlendirmesi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Ligde üç maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılı takım 17 puanda kalırken, Beşiktaş ise puanını 20'ye çıkardı. Spor yazarları Galatasaray'ın derbi performansını değerlendirdi

26.10.2021 - 10:05 | Güncelleme: FUTBOL

  • ŞANSAL BÜYÜKA: Muslera’nın özellikle son dönemlerde hatalı yediği çok golü gördüm de, Larin golündeki gibi, havayı dövdüğüne ilk defa tanık oldum. Muslera’nın kariyeri yediği bu gole isyan etmiş olmalı... Galatasaray’da Kerem’i ayırıp bir tarafa koyuyorum. Takımda gençlik var, dinamizm var ama oyuna ağırlığını koyacak, maçın kaderini etkileyecek, suyun akışını değiştirecek bir oyuncu yok. Bu gençler buraya kadar, bundan daha fazlası olur mu, görüntü “olmaz” diyor. 

  • UĞUR MELEKE: Futbolda yüzyıllık bir gelenek vardır; genelde korner savunulurken oyuncu değişiklikleri bekletilir. Eşleşmelerde bir kafa karışıklığı yaşanmasın diye... Pjanic-Necip-larin’in yarattığı korner golünde bir kafa karışıklığı yaşandı mı bilmiyorum. Ama şunu biliyorum: G.Saray benzer bir korner organizasyonu fırsatını Marsilya’ya da vermişti. Saliba, G.Saray’ın savunduğu alanın dışına koşmuş ve kafası üst direkten dönmüştü. 

  • OSMAN ŞENHER: Futbolda tabii ki hatalar var. Fakat derbide böyle hatalar yapılmaz. Artık Diagne niye oynamıyor diye eleştirmeyeceğim. Ne kadar ağırlaşmış... Necip’e olsun, Vida’ya olsun baskı yapamadı, kaleye tek şut atamadı. Rakip bile eksiltemedi. Galatasaray taraftarı da Diagne’nin peşini bıraksın. Halil ile Mustafa var. Sonuçta yazık oldu Galatasaray’a... En azından bir puan alabilirlerdi. 

  • ERMAN TOROĞLU: Galatasaray bir türlü kabuğundan çıkamadı. Pozisyon vermek istemediler, bu tamam ama hücumda da Galatasaray'ın bir şey yapması gerekirdi. Maçın kilit iki ismine bakıyorsun, iki kaleci neticeye tesir etti. Nasıl? Muslera havayı dövdü, boşta kalan Larin golü attı. Mohamed penaltı attı, Ersin kurtardı. Yani iki kaleci maça yüzde 100 tesir etti. Aslında penaltı kurtarılmaz, penaltı kaçırılır. Tamam da sen göstere göstere ayağının içini Ersin'e gösterirsen o da çıkarır.

  • AHMET ÇAKAR: Beşiktaş'ın ikinci golünden önce Batshuayi'nin Nelsson'un göğsüne bir yumruğu var. Kırmızı kart olup olmayacağı tartışılır ama o faul çalınmıyor, korner oluyor, oradan da gol yeniyor. 

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