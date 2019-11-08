08 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
GÜNTEKİN ONAY: Beşiktaş, Braga deplasmanına gruptaki iddiasının az olduğu gerçeği ile gitti. Ancak sahaya kaybetmeyi kabullenerek çıkmadı. Siyah beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı dahil birçok as oyuncusundan yoksun olsa da dünkü 11 daha iyisini yapabilirdi.
İlk yarıda Braga’ya fazla gol için fazla şans vermese de kenarlardan gelen toplarda hamle ve pozisyon hataları olunca kalesinde 2 basit gol gördü. Bu durum ne yazık ki bu yılki Avrupa Ligi serüveninde Beşiktaş’ın kaderi oldu.
ATİLLA GÖKÇE: Beşiktaş yine de hak etmediği kötü bir durumla karşı karşıya kaldı. Bu yıl özellikle UEFA Avrupa Ligi’nde doğru oyunu oynamasına rağmen hücumda kaybettiği toplar yüzünden olmadık savunma açıkları vererek yenik düştü. Dün de değişmedi tablo… Top kullanma yüzdesiyle rakibinden daha önde olan takım, orta alandaki yetersizlik, hücumdaki etkisizlikle keyif ve umut verecek bir oyun sergileyemedi.
Kayıp maçın ve havlu atılarak bitirilen tur şansının en önemli nedeni, Beşiktaş’ın kadro istikrarını bir türlü yakalayamaması. Sakatlıklar ve cezalar yüzünden zaten yeterliliği de sorgulanan takım beklendiği gibi kaybetti. Şimdi içeri dönecekler. Bakalım Süper Lig’de bize hangi şarkıları söyleyecekler?
CEM DİZDAR: Olgunlaşmamış, henüz ‘acemi takım’ hüviyetindeki Beşiktaş fazlasıyla umutsuz!.. Beri yandan onca sakattan sağ kalanlarla, üstelik puansız olarak sahada. Buna rağmen ilk devre Braga ile aralarında öyle aman aman bir fark göze çarpmıyor.
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