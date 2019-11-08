ATİLLA GÖKÇE: Beşiktaş yine de hak etmediği kötü bir durumla karşı karşıya kaldı. Bu yıl özellikle UEFA Avrupa Ligi’nde doğru oyunu oynamasına rağmen hücumda kaybettiği toplar yüzünden olmadık savunma açıkları vererek yenik düştü. Dün de değişmedi tablo… Top kullanma yüzdesiyle rakibinden daha önde olan takım, orta alandaki yetersizlik, hücumdaki etkisizlikle keyif ve umut verecek bir oyun sergileyemedi.