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Spor yazarlarından Beşiktaş maçında Trabzonspor yorumları...

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında 2 kez öne geçtiği maçta Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları, bordo-mavililerin performansını değerlendirdi

17.10.2022 - 11:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • "SIOPIS ERKEN GİRSE 3 PUAN ALIRDI"

    OGÜN TEMİZKANOĞLU: 3 gün önce zorlu bir müsabaka oynuyor, farklı skorla kazanıyorsun. Moralli bir şekilde buraya geliyorsun, 2 tane atıyorsun. Saha içi dokunuşlar çok önemliydi. 60'dan sonra Trabzon orta sahası düşerken hocanın görüp müdahale etmeliydi. Gbamin yorulmuştu. Beşiktaş üstüne gelince dinamizmi daha yüksek bir oyuncuyu alabilirdin. Siopis'siz Trabzon'un orta sahasının mücadele gücü düşük. Siopis değişikliği çok geç yapıldı. Hocanın saha kenarından okuması daha erken olmalıydı. Salih'in sürekli deldiği bir orta saha vardı. Bunlara önlem alabilirdi. Daha önce hamle yapsa Trabzonspor 3 puan alırdı.

  • "YUSUF FUTBOLDAN KOPMUŞ"

    RIDVAN DİLMEN: Küçük hatalarına rağmen ben Ali Şansalan'ın müthiş bir maç yönettiğini düşünüyorum. Kırmızı karttan önce net bir faul vardı. Trabzonspor'un lehine verilmesi gereken. Ondan sonra dönünce Yusuf Yazıcı kırmızı kart gördü. Yusuf Yazıcı mental olarak futboldan kopmuş durumda. Oyuna girdi sistem arızalandı. Sinirlendi ve gidip faul yaptı. Kırmızıyı görünce eski Yusuf oldu. Çıkarken taraftardan özür diledi.

  • "İSTANBUL'DA KAYBETMEMEK ÖNEMLİ"

    REHA KAPSAL: Bordo-mavililer, Beşiktaş'ın seyircisiyle yarattığı atmosferde oyuna iyi başladı. Golden sonra atmosfer kırıldı ve oyunu lehine çevirdi. Kontrollü oyuna çevireyim derken daha fazla yatay ve geriye oynadı. Yarı alanında Beşiktaş'ı bekleyerek kalesinin önünde yaptığı derinlemesine savunmayla rakibini de kendi ceza sahasına davet etmiş oldu. Hücumda hareketlilik, boş alan yaratma, savunma arkası koşu denemelilerdi. Böyle maçlarda skoru korumaya oynamamalı. 58'de Bardhi üçüncü golü atsaydı, kırılma anını kendi lehine çevirirdi. Maçı da kazanabilirdi. Yapılan ilk iki değişiklik yanlıştı. Esas değişmesi gereken orta sahaydı. Monaco maçını kazandıran orta saha yerine rakibin çok çabuk geçtiği Bakasetas, Hamsik ve Gbamin üçlüsüne hamleler olmalıydı. Çünkü oyunun makine dairesi olan orta sahayı savunma ve ofansif anlamda elinde tutamamanın maç boyunca sıkıntısını yaşadılar. Buna rağmen 1 puanla dönmek ve büyük maçlarda Avcı'nın İstanbul'da kaybetmemesi önemliydi. (FOTOMAÇ)

  • "SALLADI AMA YIKAMADI"

    AKSAL YAVUZ: Trabzonspor salladı ama yıkamadı! Trabzonsporlu oyuncular, iki kez öne geçtikleri maçtan bir puanla ayrıldıkları için moralleri bozulabilir ancak evinde taraftarının desteğiyle etkili oynayan Beşiktaş gibi şampiyon adayı bir takımdan puan alarak Trabzon’a dönmeleri gayet iyi… Böylelikle diğer şampiyon adayı takımlara da İstanbul’dan mesajı vermiş oldular… (MİLLİYET)

     

  • "TARİHSEL KİMLİK"

    İSKENDER GÜNEN: Büyük maçlarda hatalar maçın sonucunu tayin eder. Beşiktaş'ta Masuaku'nun gereksiz pasının ardından Trabzonspor'u öne geçiren gol geldi. İkinci yarıda Bardhi yakaladığı pozisyonu golle sonuçlandırsaydı derbide 3 puanı alan Trabzonspor olacaktı. Ama bir başka gerçek var ki dünkü maçta ortaya koyulan takım savunması, Monaco gibi bir maçtan sonra alınan 1 puan hiç de küçümsenmemelidir. Avcı'nın Trabzonspor'a geldikten sonra takımın büyük maçlarda ortaya koyduğu oyun ve aldığı sonuçlar bu takımın tarihsel kimliğiyle büyük bir uyum içinde. (SABAH)

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